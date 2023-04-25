İş Bankası, emtia platformu Proemtia'yı hayata geçirdi

Proemtia, öncelikli olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açıldı. İlerleyen süreçte ürün kategorisini genişletecek olan dijital platform, Türkiye'nin farklı noktalarındaki alıcı ve satıcıları aynı platformda bir araya getirerek ticareti kolaylaştırıyor.

İş Bankası, platform ile geleneksel iş yapış şekillerinin önemini koruduğu endüstriyel emtia ticaretinin gelişimine ve dijitalleşmesine katkı sunmayı ve bu gelişimde önemli bir referans noktası olmayı hedefliyor.

İlk etapta yassı ürünler, uzun ürünler, kutu profilleri, borular ve paslanmaz ürünler olmak üzere 5 ana kategori altında 35 alt kategoride 80 ürünün yer aldığı ve "www.proemtia.com" adresi üzerinden ulaşılabilen platform, demir çelik sektörünün ardından ülke ekonomisi içinde önemli yere sahip olan ve dijitalleşme ihtiyacı bulunan diğer endüstriyel ürünleri de kapsayacak şekilde faaliyet alanını ve hacmini genişletecek.

Proemtia alıcılar açısından sadece belli kriterleri taşıyan onaylı satıcılar üzerinden birinci kalite ürünlere hızlı erişim, rekabetçi ve şeffaf fiyatlar, vadeli ödeme imkanı, lokasyona göre arama ve anında lojistik teklifi alma gibi imkanlar sunuyor. Satıcılara da ürünlerini ve fiyatlarını hızlı bir biçimde sisteme yükleme ve güncelleme, yeni ve hızlı bir satış kanalı sayesinde yeni müşterilere ve bölgelere erişim, ürün yelpazesini genişletme ve vadeli satış gibi avantajlar sağlıyor.

Demir çelik sektörü

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, ticaretine aracılık ettikleri demir çelik sektörünün Türkiye açısından stratejik ve kritik bir sektör olduğunu belirtti.

Ülke olarak hep beraber yakın zamanda deprem felaketleri nedeniyle çok acı günler yaşadıklarını aktaran Seyrek, "Depremlerde ağır hasar gören yaklaşık 10 ilimizin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Dolayısıyla demir çelik sektörü, ülkemiz açısından depremlerden sonra daha da kritik hale geldi. Bölgenin inşası sırasında kısa zamanda çok ciddi bir demir çelik ihtiyacı olacak. Üzerinde birkaç yıldır çalıştığımız platform ile ihtiyacın hızlı ve kolay bir şekilde karşılanmasına da katkıda bulunmuş olacağız. Böyle felaketlerle hiçbir zaman karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama deprem gibi bir felaketle karşılaştığımızda reel sektörün, milli sanayimizin ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha anladık." değerlendirmesinde bulundu.

Seyrek, Proemtia ile ilk etapta demir çelik sektöründe teknolojiye dayalı katma değeri yüksek kaliteli üretim yapılmasına, ihracatın artmasına ve pazarın çeşitlenmesine, sektörün sürdürülebilirliği konusunda gerekli adımların atılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, ayrıca sektörün dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0'ın gereklerine uymasını sağlayacak yatırımlarında bir katalizör rolü üstlenmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Global emtia borsasına dönüşmesini hayal ediyoruz

Dünyada büyük emtia borsaları olduğunu aktaran Seyrek, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik ve lojistik konumuyla, altyapısı, sanayisi ve insan gücüyle global çapta emtia konusunda önemli merkezlerden biri haline gelebilecek potansiyeli bulunduğunu aktardı.

Seyrek, Proemtia'yı finansal sektör ile reel sektör oyuncularının değerli bir iş birliği olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Ülkemizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ticarette de çok daha dinamik, çok daha güçlü bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Proemtia İş Bankası'nın bir platformu değil tüm sektörün ve ülkemizin bir platformu. Bu noktada emtia platformuyla başlayan yolculuğumuzda Proemtia'nın zamanla uluslararası standartlarda global bir emtia borsasına dönüşmesini, uluslararası alanda ülkemizin bir değeri haline gelmesini hayal ediyoruz ve bu vizyonla yola çıkıyoruz."

Softtech ve Moka'nın katkılarıyla

Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu da üretim odaklı emtianın ticaretinin; çok boyutlu ticari ilişkiler, yüksek sermaye gereksinimi ve ürün yapılarına özel tasarım ihtiyaçları gibi unsurlar nedeniyle dijitalleştirilmesi en zor alanlardan olduğunu vurguladı.

Bu noktada endüstriyel emtia ticaretine ilişkin ihtiyaçların ne olduğunu tespit ettiklerini ve ardından endüstriyel ürün alışverişlerinde alıcı ve satıcı ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak, şeffaf, güvenilir ve iş birliğini destekleyen bir pazar yeri platformu olan Proemtia'yı hayata geçirdiklerini aktaran Feyzioğlu, "Platformu, yazılım ve teknoloji şirketimiz Softtech ile finansal teknoloji alanındaki iştirakimiz Moka'nın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz bir startup olarak değerlendirebiliriz. Dijitalleşmenin sağladığı tüm avantajları pazar yerimizde yer alan tüm paydaşlarımıza hissettirerek demir çelikten başlamak üzere endüstriyel emtia sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin teslim edilme süresi en fazla 3 iş günü

Umut Feyzioğlu, Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının sürekli artarak 2022 yılında yüzde 18,6'ya ulaştığını, Avrupa ülkelerindeki penetrasyonla karşılaştırıldığında bu alanda Türkiye'de hala önemli bir potansiyel bulunduğunu kaydetti.

Demir çelik ve akabinde de diğer endüstriyel ürünlerin e-ticaret işlemlerine daha fazla dahil olmasının bu oranı artıracağını belirten Feyzioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"e-ticaret; taraflara hız, karlılık ve kolaylık sağlıyor. Biz Proemtia ile endüstriyel ürün alışverişlerinde alıcı ve satıcıların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Alıcı ve satıcılara, satış öncesi ve sonrasına yönelik olarak kusursuz hizmet anlayışı ve profesyonel ekibimizin desteğiyle işlerini kolaylaştıran, çözüm sunan bir anlayışla hizmet veriyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenliğine öncelik veriyoruz. Çağrı merkezimiz ve canlı sohbet hattımız sayesinde alıcıların sorularını hızlıca yanıtlıyoruz.

Hem alıcılarımızı hem satıcılarımızı üzerinde titizlikle durduğumuz bir üyelik değerlendirme süreci sonrasında içeriye alıyoruz. Alıcıların aradıkları ürünlere kolayca erişebilmelerini sağlıyoruz. Burada önem verdiğimiz konulardan biri, satın alınan demir çelik ürünlerinin satıcılar tarafından teslim edilme süresi. Bu süre şu anda en fazla 3 iş günü. Tedarik sürecinde üretim sürecini beklemiyoruz, işi hızlandırıyoruz. Tüm üyelerin erişebileceği şekilde şeffaf bir fiyatlama mekanizmasının oluşmasını sağlıyoruz. Bu da alıcılar için en büyük avantajlardan biri."