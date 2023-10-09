İsrail-Hamas gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in bu saldırıya verdiği sert yanıtın Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti.

İran'ın İsrail'e saldırıda Hamas'a destek verdiği yönündeki iddiaların, suçlamaların gerçek olup olmadığı, Batılı ülkelerin İran'a karşı atacakları adımlar petrol fiyatlarında yönü belirleyecek.

Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 89 dolara kadar yükseldi. Aralık vadeli Brent petrolü şu sıralarda yüzde 3,68 artışla 87,69 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3,96 artışla 86,07 dolar seviyesinde.

ANZ Bank analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Orta Doğu'da artan jeopolitik risk petrol fiyatlarını destekleyebilir, daha yüksek volatilite beklenebilir" ifadelerini kullandılar.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar da yayınladığı raporda, "Bu çatışmanın petrol piyasaları üzerinde kalıcı ve anlamlı bir etkisi olması için petrol arzında ya da nakliyesinde sürekli bir azalma olması gerekir. Batılı ülkeler İran istihbaratını Hamas saldırısıyla resmi olarak ilişkilendirirse, İran'ın petrol arzı ve ihracatı yakın zamanda aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalır" dedi.