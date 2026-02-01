İsviçreli bankadan altın yatırımcısı için uyarı! ABD ara seçimleri risk mi?

Zürih merkezli UBS Group, altındaki yükselişin yalnızca talep kaynaklı olmadığını belirtiyor. Banka, ABD’de reel faizlerin düşmesi, küresel ekonomik risklerin devam etmesi ve yaklaşan ara seçimlerin yarattığı mali baskıların, ABD iç politikasında belirsizlikleri artırdığına dikkat çekiyor.

Bu ortamın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiği ifade ediliyor. Banka, olumlu görünümüne rağmen 2026 yılının sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ihtimalini de masada tutuyor.

"Altın fiyatları, ABD’deki ara seçimlerle gerileyebilir"

UBS, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini 5 bin dolardan, 6 bin 200 dolara yükseltti. Güncellenen projeksiyonlar, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerini kapsıyor.

Bankaya göre, ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatları, geçici bir düzeltmeyle ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu olası düşüşün, altının uzun süre yüksek bir fiyat bandında kalıcılığını bozmayacağı belirtiliyor.