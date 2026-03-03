İthalat şubatta arttı: Gümüş bir yılda 7’ye katladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, şubat ayında altın ithalatı 10 bin 67 kilogram, gümüş ithalatı 359 bin 192 kilogram oldu.

Şubat ayında gümüş ithalatında sert artış yaşandı. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 792 kilogram, gümüş ithalatı 273 bin 357 kilogram seviyesindeydi.

2025 yılı şubat ayında altın ithalatı 11 bin 619 kilogram; gümüş ithalatı ise 49 bin 245 kilogram olarak gerçekleşmişti. Gümüş ithalatındaki yıllık artış 7 katın üzerinde oldu.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam altın ithalatı 17 bin 859 kilogram olarak açıklandı. 2025 yılında rakam 21 bin 273 kilogram olmuştu. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 359 bin 192 kilogram olarak gerçekleşti. Rakam bir önceki yıl 80 bin 795 kilogram düzeyindeydi.