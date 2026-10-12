Japonya, Asya'da petrol stoklarının artırılmasını hedefliyor
Japonya Ticaret Bakanı Ryosei Akazawa, Orta Doğu'da artan gerilimlerin enerji arz güvenliğini daha önemli hale getirdiğini belirterek petrol üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Japonya, Asya'da petrol stoklarının artırılmasını ve enerji altyapısının geliştirilmesini hedefliyor.
Uluslararası Enerji Forumu (IEF) Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katılan Akazawa, bölgenin petrol arzında yaşanabilecek kesintilere karşı dayanıklılığının artırılması gerektiğini vurguladı.
Asya'da petrol rezervleri genişletilecek
Japonya'nın nisan ayında başlattığı POWERR Asia girişimi kapsamında, bölgesel petrol rezervlerinin genişletilmesi, enerji tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.
Program, özellikle Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerine karşı Asya ülkelerinin kırılganlığını azaltmayı hedefliyor.
Akazawa, bu çerçevede petrol üreten ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinin ve enerji altyapısına yönelik yatırımların önemine dikkat çekti.
Orta Doğu ile Asya arasında iş birliği artırılacak
Japon Bakan, Asya Sıfır Emisyon Topluluğu'nun (AZEC) petrol üreticisi ülkelerle ilişkileri derinleştirme ve acil durumlarda koordinasyonu güçlendirme planlarını da gündeme getirdi.
Akazawa, Japonya'nın Orta Doğulu petrol üreticileri ile Asya ülkeleri arasında köprü görevi üstlenmeyi hedeflediğini belirtti.
Bölgeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin küresel enerji arzının istikrarına katkıda bulunacağını ifade etti.