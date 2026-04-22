Japonya’nın ham çelik üretimi 1968’den bu yana en düşük seviyede

Japon Demir ve Çelik Federasyonu’nun çarşamba günü yayımladığı verilere göre, 31 Mart’ta sona eren mali yılda üretim 80,33 milyon metrik tona düştü. Böylece ham çelik üretiminde üst üste dördüncü yıllık düşüş kaydedildi.

Federasyon analisti, iş gücü sıkıntısı, yüksek malzeme maliyetleri ve gerileyen ihracat nedeniyle inşaat sektöründeki çelik talebinin zayıf kaldığını söyledi. Analist ayrıca 2025 yılında iki yüksek fırının kapatılmasının da üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Analist, sanayi makineleri ve otomotiv sektörlerinde toparlanma işaretlerinin görülmeye başlandığını ancak Ortadoğu’daki çatışmanın malzeme sıkıntıları nedeniyle otomobil ihracatı ve üretimini etkileyebileceği, bunun da ham çelik üretimi üzerinde olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 4,1 düşüşle 6,92 milyon tona geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış veri, şubat ayına göre ise yüzde 8,2 artış gösterdi.