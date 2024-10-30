Japonya’nın metal ihracatı karışık seyretti
Japonya'nın eylül ayında çinko ihracatı yüzde 23,7 düşerken, bakır ihracatı yüzde 9,0 arttı.
Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında rafine bakır ve bakır katot ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,0 artış gösterdi.
Eylül ayında 67.030 ton bakır ihracatı gerçekleşti. Ağustos ayında 69.347 ton ihracat gerçekleşmişti. Yılın ilk 9 ayında ihracat yıllık yüzde 3,1 artarak 579.976 ton oldu.
Eylül ayında Çin'e ihracat yüzde 2,4 artarken, Hindistan'a ihracat yüzde 11,1 artış gösterdi.
Japonya'nın eylül ayında çinko ihracatı düştü
Japonya'nın eylül ayında çinko ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 düştü.
Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre eylül ayında Japonya'nın çinko ihracatı 8.842 ton oldu. Ağustos ayında ihracat 8.120 ton olmuştu.
Yılın ilk 9 ayında Japonya'nın çinko ihracatı yıllık yüzde 16,8 düşüşle 88.995 ton gerçekleşti.