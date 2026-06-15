Japonya'nın üç büyük limanındaki alüminyum stokları geriledi
Japonya'nın üç büyük limanındaki alüminyum stokları, mayıs sonunda aylık bazda yüzde 4,2 azalarak 238.900 metrik tona gerilerken, düşüşte en büyük pay Yokohama Limanı'ndan geldi.
Marubeni Corp verilerine göre Japonya'nın Yokohama, Nagoya ve Osaka limanlarındaki alüminyum stokları mayıs sonu itibarıyla bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azalarak 238.900 metrik tona geriledi.
Liman bazında incelendiğinde Yokohama'daki stokların nisan ayındaki 108.400 metrik tondan mayıs ayında 99.900 metrik tona düştüğü görüldü. Nagoya'da stoklar 125.100 metrik tondan 122.900 metrik tona gerilerken Osaka'da hafif bir artışla 16.000 metrik tondan 16.100 metrik tona yükseldi.