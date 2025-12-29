Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları pazartesi günü arzı bozabilecek Orta Doğu gerilimleri ve Rusya–Ukrayna barış görüşmelerindeki belirsizlikler nedeniyle yükseldi.

Brent petrolünde fiyat 60 cent (yüzde 0,99) artarak varil başına 61,24 dolara çıktı. ABD Batı Teksas petrolü de 56 cent (yüzde 0,99) yükselerek 57,30 dolara ulaştı. Her iki gösterge fiyatı da cuma günü yüzde 2’den fazla düşmüştü.

Altyapılar hedef alınmaya devam ediyor

Haitong Futures analisti Yang An, fiyatların yükselmesinin başlıca nedeninin Rusya ve Ukrayna’nın hafta sonu enerji altyapılarını hedef almaya devam etmesi olduğunu söyledi. Yang ayrıca, Suudi Arabistan’ın Yemen’e hava saldırıları ve İran’ın ülkenin ABD, Avrupa ve İsrail ile “tam ölçekli savaş” halinde olduğunu açıklamasının arz endişelerini artırdığını belirtti.

Anlaşma çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, belki de çok yakın olduklarını" söyledi. Ancak Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik konuların hâlen çözümsüz kaldığını vurguladı.

Askeri operasyon piyasada etkili olabilir

IG analisti Tony Sycamore, WTI’nin 55–60 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini, ayrıca ABD’nin Venezuela petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımlarının ve Nijerya’daki IŞİD hedeflerine düzenlenen askeri operasyonun piyasada etkili olabileceğini ifade etti.