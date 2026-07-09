Jeopolitik gerilime rağmen bakır fiyatları yükseldi: Yapay zeka talebi destekledi

Bakır fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının artırdığı jeopolitik risklere rağmen, yapay zeka yatırımlarının uzun vadede talebi destekleyeceği beklentisiyle iki günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Londra piyasasında bakır gün içinde yüzde 1'e yaklaşan prim yaptı. Yarı iletken şirketlerinin öncülüğünde Asya borsalarında görülen yükseliş de sanayi metallerine alımları desteklerken, önceki seansta İran'daki gerilimin etkisiyle yaşanan kayıpların bir bölümü geri alındı.

Elektrik şebekeleri, kablo üretimi ve yenilenebilir enerji projelerinde yoğun şekilde kullanılan bakırın, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı nedeniyle önümüzdeki dönemde daha fazla talep görmesi bekleniyor. Analistler, bu yapısal talep artışının fiyatlar üzerinde destekleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.

Öte yandan İran'da çatışmaların yeniden tırmanması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzının aksayabileceği endişelerini artırıyor. Enerji arzında yaşanabilecek olası kesintilerin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatarak bakır başta olmak üzere sanayi metallerine yönelik talebi baskılayabileceği ifade ediliyor.

Geçen ay sağlanan geçici ateşkesten bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören bakırda, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi halinde aşağı yönlü baskının artabileceği belirtiliyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, Singapur saatiyle 10.18 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle ton başına 13 bin 289 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda çinko yüzde 0,8, alüminyum ise yüzde 0,3 değer kazandı.