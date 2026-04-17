Jeopolitik iyimserlik bakırı destekledi: Haftalık kazanç serisi sürüyor

Bakır fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında potansiyel bir barış anlaşmasına dair artan umutlar sayesinde üst üste dördüncü haftalık kazancına hazırlanıyor. Bu durum, güçlü ABD dolarının yarattığı baskıya rağmen, küresel enflasyon endişelerini hafifletme ve bakır talebini destekleme potansiyeli taşıyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,36 düşüşle ton başına 101.960 yuan seviyesine gerilese de haftalık bazda yüzde 3,7'lik bir artış kaydetti. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır, yüzde 0,4 düşüşle ton başına 13.218 dolara gerilemesine rağmen, haftalık olarak yüzde 2,9 yükselişle 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Güçlenen ABD doları, endüstriyel metallere olan talebi etkileyerek bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, olası bir ABD-İran anlaşması piyasalarda enflasyon kaygılarını hafifleterek bakır talebi görünümünü olumlu yönde etkileyebilir.

Diğer metallerde, SHFE alüminyum yüzde 0,22, nikel yüzde 1,01 yükselirken, kurşun yüzde 0,8, kalay yüzde 0,27 düştü ve çinko fiyatları küçük bir değişim gösterdi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,62, kurşun yüzde 0,05 ve kalay yüzde 0,47 gerilerken, nikel yüzde 0,96 ve çinko yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.