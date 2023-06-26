Jeopolitik riskler altına yaradı

Global piyasalarda işlem gören altın fiyatları, pazartesi günü öğlen seansı sonrası Rusya ile ilgili jeopolitik endişelerin bazı yatırımcıları güvenli limana çekmesi ve şahin faiz artışı beklentilerinden daha ağır basmasıyla yükseldi.

Küresel piyasalarda işlem göre spot altın öğleden sonra yüzde 0,43 artışla ons başına 1.929,54 dolara çıkarken, vadeli altın kontratları yüzde 0,5 artışla 1.939,90 dolar oldu.

Haftalık kayıp %2 civarındaydı

ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar, inatçı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımının sinyalini verirken, külçe altın önceki hafta yaklaşık yaklaşık 2 değer kaybetti.

Reuters’a konuşan Saxo Bank Emtia Stratejileri Başkanı Ole Hansen, "Piyasalar bu hafta sonu Rusya'da patlak veren jeopolitik endişelere uyum sağlamaya çalışıyor," dedi.

Ağır silahlı Rus paralı askerleri, Moskova'ya doğru hızlı ilerleyişlerini durduran bir anlaşma kapsamında pazar günü Rusya'nın güneyindeki Rostov kentinden çekildi.

Fed faiz artış ihtimali %72

Bu arada, ABD Merkez Bankasını izleyen CME Fedwatch verilerine göre, piyasalar temmuz ayında faiz artırımına %72 ihtimal verirken, 2024'ten itibaren indirimlerin görülebileceğini düşünüyor.

Psikolojik destek 1,900 dolar seviyeleri

Saxo Bank Stratejisti Hansen, "Piyasa iki faiz artırımını tam olarak fiyatlama konusunda biraz ılımlı görünüyor. Altında psikolojik destek olan 1,900 dolar seviyesine doğru bir miktar ek destek bulduk" dedi.

Öte yandan yüksek faiz oranları, altını daha az cazip hale getiriyor.

ABD para birimi doları altı major para birimine göre gücünü ölçen dolar endeksi (DXY) yüzde 0,2 düşerek altını diğer para birimleri karşısında daha ucuz hale getirirken, rakip güvenli liman varlığı hazine tahvili getirileri iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak Rusya'da hafta sonu yaşanan dramatik olayların ardından dolar, ruble karşısında 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın pozisyonlarında artış

Cuma günü CFTC verilerine göre spekülatörler, COMEX altındaki net günlük pozisyonlarını 20 Haziran'da sona eren haftada 1.322 artırarak 94 bin 626'ya çıkardı.

Spot gümüş ve platin %1,4 artışla sırasıyla ons başına 22,72 dolar ve 930,25 dolar oldu.

Oto-katalizör ana malzemesi paladyum %1,6 artışla 1.306,37 dolar seviyesine çıktı.

Citi analistleri müşterilerine gönderdikleri notta, "Paladyumda düşüş trendi bekliyoruz. Ancak herhangi bir arz kesintisi veya yukarı yönlü talep sürprizi durumunda artan kısa pozisyon riskine de dikkat çekiyoruz" diye yazdı.