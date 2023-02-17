J.P Morgan petrolde sürpriz beklemiyor

J.P Morgan analistleri, OPEC+'ın arzı arttırması ve Rusya'daki petrol akışının 2023'ün ortalarına kadar toparlanması beklentisiyle, önemli bir jeopolitik gelişme olmaması durumunda, Brent petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 100 dolar seviyesini aşmasını beklemiyor.

Yayımlanan rapora göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerini ve Rusya dahil diğer üreticileri de içeren bir ittifak olan OPEC+'ın 80 dolarlık taban fiyatı savunması pek olası değil ve bu nedenle bu yıl üretim kotalarını düşürmesi gerekmeyecek.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürmeye yönelik mevcut OPEC+ anlaşmasının yıl sonuna kadar kalacağını bildirdi.

J.P Morgan analistleri, Rusya üretiminin Haziran ayına kadar tam olarak toparlanması ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerini artırmak için yeniden alım yapmasını engelleyen yüksek fiyat seviyeleri ile arz-talep dengesinin muhtemelen daha da sıkılaşacağını aktardı.

Çin'de petrol talebi artacak

Ayrıca raporda en büyük ithalatçı olan Çin'in petrol talebindeki günlük 770.000 varillik büyüme tahminini de sürdürdü.

Analistler, Çin'in, özellikle COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından insanların daha fazla seyahat etmesi sebebiyle artan yakıt talebinin 2023'te petrol talebini arttıracağı görüşünde.