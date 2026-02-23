JPMorgan, bakır ve alüminyumda arz açığı bekliyor

JPMorgan, artan hurda arzı ve 2025 yılında yaşanan büyük arz kesintilerinin bir kısmının devreye girmesiyle birlikte bakır piyasasının 2027 yılında yeniden mütevazı bir arz fazlasına geçmesini bekliyor.

Fiyat tahminlerine göre JP Morgan, bakırın 2026’nın ikinci çeyreğinde ton başına 13.500 dolar, üçüncü çeyreğinde ise 13.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

Alüminyum tarafında ise 2026 yılında 230 bin tonluk arz açığı bekleniyor. Banka, alüminyum fiyatlarının 2026’nın ikinci çeyreğinde ortalama 3.200 dolar/ton seviyesinde gerçekleşeceğini ve yılın ikinci yarısında da büyük ölçüde destekli kalacağını tahmin ediyor.