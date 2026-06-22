JPMorgan bakırda ton başına 15 bin dolar hedefliyor
JPMorgan, arz sıkışıklığı ve güçlü talep nedeniyle bakır fiyatlarında yükseliş beklentisini korurken, fiyatların 15 bin dolar seviyesine doğru ilerleyebileceğini öngördü.
JPMorgan, bakır fiyatlarına ilişkin yükseliş beklentisini koruduğunu ve fiyatların gelecek çeyreklerde ton başına 15 bin dolara doğru ilerleyebileceğini bildirdi.
Banka, maden arzındaki sıkılığın ve yapısal olarak güçlü kalan talebin bakır fiyatları için orta vadeli görünümü desteklediğini belirtti.
JPMorgan'a göre 2026'nın ikinci yarısında bakır piyasasının temel belirleyicisi arz-talep dengelerinden çok politika gelişmeleri olacak.