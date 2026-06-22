JPMorgan: Bitcoin madencilerinin yüzde 20'si zarar ediyor

Bankanın analistleri, Bitcoin başına üretim maliyetini yaklaşık 78 bin dolar olarak hesapladı. Bitcoin'in yaklaşık 63 bin dolardan işlem görmesi, piyasa fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki farkı artırdı.

CoinShares'in 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin madencilik raporuna dayandırılan değerlendirmeye göre bu durum madencilik faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 20'sini kârsız hâle getirdi.

Halka açık madencilik şirketleri, faaliyet giderlerini karşılamak amacıyla 2026'nın ilk çeyreğinde 32 binden fazla Bitcoin sattı. Bu miktarın, söz konusu şirketlerin 2025'in tamamında gerçekleştirdiği toplam satışın üzerinde olduğu belirtildi.

JPMorgan, Bitcoin fiyatı 78 bin doların üzerine çıkana veya bazı madenciler sektörden ayrılana kadar piyasadaki oynaklığın sürmesini bekliyor.