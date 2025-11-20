JPMorgan doğal gaz fiyat tahminlerini güncelledi

JPMorgan, 2025 dördüncü çeyrek TTF fiyat tahminini 32 euro/MWh'ye çekerek, çeyreğin geri kalanı için ortalama 32,4 euro/MWh'lik bir fiyat öngördü.

Banka, Rus doğal gaz akışlarının Avrupa'ya yeniden başlamasını 2027'ye kadar ertelese de, herhangi bir ateşkes veya barış anlaşması görüşmelerinde Avrupa ile gaz ticaretinin Rusya için önemli bir müzakere noktası olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.