JPMorgan, madencilik ve metal şirketlerinde tavsiyeleri düşürdü

JPMorgan, Orta Doğu'daki çatışmanın sektör üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek bir dizi madencilik ve metal şirketinin tavsiye notunu düşürdü. Banka, mevcut çatışmanın 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşına benzer riskler taşıdığını ve o dönemde küresel büyümede daralma, parasal sıkılaşma ve Avrupa metal ile madencilik şirketi hisselerinde yüzde 40 düşüş yaşandığını hatırlattı.

First Quantum, ArcelorMittal ve Voestalpine için “ağırlığını azalt” tavsiyesi verilirken, önceki raporlarda bu şirketler “ağırlığını artır” olarak sınıflandırılmıştı. Antofagasta ve Rio Tinto da "nötr" seviyesine çekildi. Anglo American için ise önceki "nötr" görüş “ağırlığını azalt”a düşürüldü.

Lundin Mining’in notu "nötr"den "ağırlığını azalt"a indirildi. Buna karşılık Fresnillo, Anglogold ve Norsk Hydro için "ağırlığını artır" tavsiyesi korundu.

Değerlendirmelerde özellikle demir-çelik ve madencilik şirketlerinin küresel talep daralması ve fiyat baskıları nedeniyle daha temkinli bir görünüm sergilediği, altın ve alüminyum üreticilerinin ise görece daha güçlü kaldığı öne çıkıyor.