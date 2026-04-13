JPMorgan'dan 2026 ikinci yarı için alüminyum tahmini

Küresel yatırım bankası JP Morgan, Pazartesi günü yayınladığı raporda, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle alüminyum piyasasında tarihi bir arz kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu. Banka, 2026 yılının ikinci yarısında alüminyum fiyatlarının ton başına ortalama 3.500 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.

JP Morgan, Orta Doğu kaynaklı arzın 2.4 milyon ton daralmasıyla birlikte, 2026 yılında toplamda 1.9 milyon tonluk bir birincil alüminyum açığı oluşacağını öngörüyor. Banka, pazar büyüklüğü dikkate alındığında bunun 2000 yılından bu yana görülen en büyük açık olacağının altını çizdi. Tedarik zincirindeki bozulmanın fiziksel piyasada belirginleşmesiyle birlikte, spot fiyatların önümüzdeki aylarda 4.000 dolar ve üzerine çıkma potansiyeli taşıdığı, yılın ikinci çeyreğinde ise ortalama fiyatın 3.800 dolar olacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı, Körfez bölgesindeki üreticilerden gelen tedarikin zayıflayacağı endişesini tetikledi. Bu gelişmeyle birlikte Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum fiyatları %1,7 artışla 3.558 dolara yükseldi ve 31 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Körfez bölgesi, kriz öncesinde küresel alüminyum arzının yaklaşık %9'unu karşılıyordu.

Banka, fiyatlardaki yükseliş eğilimine rağmen, yüksek maliyetlerin talep üzerinde yaratacağı baskı ve yılın ilerleyen dönemlerinde kemikleşebilecek enflasyon trendleri nedeniyle bu fiyat seviyelerinin kalıcılığı konusunda temkinli olduklarını belirtti.