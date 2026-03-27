Kahve fiyatlamalarında arz ve lojistik kıskacı: Küresel hammadde piyasasında yeni denge arayışı

Dünya genelinde kahve arzı, hem üretim bölgelerindeki iklimsel değişimler hem de sevkiyat kanadındaki fiziksel zorluklarla test ediliyor. Dünyanın en büyük Robusta üreticisi Vietnam’da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle beklenen yüzde 20’lik üretim daralması, Londra ve New York borsalarında işlem gören kahve kontratlarında son bir yılda yüzde 40’a varan bir değer artışını beraberinde getirdi. Bu durum, piyasa dinamiklerinde sadece bir fiyat hareketi değil, aynı zamanda hammadde arzındaki kırılganlığın sektörel yansıması olarak değerlendiriliyor.

Nakliye koridorlarındaki rötarlar maliyet tablosunu değiştiriyor

Hürmüz Boğazı ve bağlantılı deniz yollarındaki hareketlilik, konteyner trafiğinde ciddi aksamalara yol açarak teslimat sürelerini ortalama 15-20 gün uzatıyor. Kahve sevkiyatlarında yaşanan bu rötarlar, navlun giderlerinin konteyner başına ortalama 2 bin dolardan 5 bin dolar seviyelerine tırmanmasına neden olurken, sigorta primlerindeki artış hammadde maliyetlerini yukarı çekiyor. Lojistik ağındaki bu kısıtlamalar, spot piyasalarda hammaddeye erişimi zorlaştırırken endüstriyel stok yönetimini daha stratejik bir boyuta taşıyor.

Sektörel maliyet dengesi ve üretim planlaması

Hammadde fiyatlarındaki bu yüzde 40'lık değişimler, sadece bir yatırım kalemi olarak değil, küresel gıda zincirlerinden yerel işletmelere kadar geniş bir yelpazede maliyet yapılarını doğrudan etkiliyor. Lojistik ve enerji giderlerindeki yükselişle birleşen bu tablo, işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerini zorlarken hammadde maliyetlerindeki her artışın son kullanıcı fiyatlamaları üzerinde bir baskı unsuru olduğu gözleniyor. Piyasa verileri, arz güvenliğinde kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar emtia grubundaki bu dirençli seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.