Kahve fiyatları 6 ayın en düşük seviyesine indi

Arabica kahve vadeli işlemleri, en büyük üretici ve ihracatçı Brezilya’daki olumlu hava koşulları ve iyileşen arz beklentileriyle yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine yakın seyrini koruyor.

Vadeli işlemlerde kahve fiyatları gün içinde önce yüzde 2,4'e kadar yükselse de kazanımlarını geri vererek 3,20 dolar ile Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Arabica, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 5 gerilemişti.

Teslimatlarda iki kattan fazla artış

Cnbc-e'de yer alan habere göre, arz tarafındaki en dikkat çekici gelişme ise stok tarafında yaşandı. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre, depolara yapılan kahve teslimatları son iki haftada iki kattan fazla arttı.

Öte yandan Sao Paulo Üniversitesi’ne bağlı CEPEA Enstitüsü araştırmacıları, geçen ay görülen olumlu hava koşullarının şubat başına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Rapora göre, bu durum, Brezilya'da iç piyasa kahve fiyatlarını baskılarken 2026-27 sezonunda Arabica üretiminin daha yüksek olacağı beklentisini güçlendiriyor.