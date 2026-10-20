Kahve fiyatları bir ayın zirvesinde: Kakao yükseldi, şeker geriledi

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Arabica kahve vadeli kontratları günü libre başına 3,157 dolardan tamamladı. Fiyatlar 10,1 sentlik artışla yüzde 3,3 yükselirken, gün içinde libre başına 3,1775 doları görerek bir aylık zirvesini test etti. Kahve fiyatları geçen hafta da yüzde 6,5 değer kazanmıştı.

Yükselişte Brezilya realinin dolar karşısında güçlenmesi etkili oldu. Güçlü real, ihracatçıların dolar üzerinden elde ettikleri gelirin yerel para cinsinden karşılığını düşürdüğü için satış yapma isteğini azaltabiliyor. Bu durum, küresel arz endişeleriyle birlikte fiyatları destekliyor.

Kahve stokları 27 yılın en düşük seviyesine yakın

ICE tarafından sertifikalandırılan kahve stokları 239 bin 852 çuval seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, geçen ay kaydedilen 217 bin 646 çuvallık 27 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Piyasa katılımcıları, Brezilya'dan gelecek kahve arzının aralık vadeli kontratın sona ermesinden önce ICE depolarına ulaşıp ulaşamayacağı konusunda endişe duyuyor. Arzın zamanında teslim edilememesi ihtimali, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Robusta kahve fiyatları da yükseldi. Robusta kontratları ton başına 3 bin 480 dolara çıkarak yüzde 2,2 değer kazandı.

Vietnam'da üretim dengeli, El Niño riski gündemde

Dünyanın önde gelen robusta üreticisi Vietnam'da 2026/27 sezonu kahve üretiminin genel olarak istikrarlı kalması bekleniyor. Yeniden dikilen genç ağaçlardan elde edilecek üretimin, yılın başlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan kayıpları dengelemesi öngörülüyor.

Bununla birlikte, bazı meteorologların kayıtlardaki en güçlü örneklerden biri olarak değerlendirdiği El Niño hava olayının gelecek sezonun mahsulünü ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor. Bu risk, kahve arzına ilişkin endişelerin kısa vadeli rahatlamayla sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Kakao fiyatları yükseldi, Fildişi Sahili'nde arz endişesi arttı

Cnbc-e'nin aktardığına göre kakao piyasasında da yükseliş görüldü. Londra'da kakao vadeli kontratları ton başına 24 sterlin artarak 4 bin 380 sterline çıktı ve günü yüzde 0,6 yükselişle tamamladı. Kontrat, geçen çarşamba günü talebin iyileştiğine yönelik işaretlerle 4 bin 640 sterlinle yaklaşık altı haftanın zirvesini görmüştü.

New York kakao kontratları da yüzde 0,7 artışla ton başına 5 bin 687 dolara yükseldi.

Ancak arz tarafındaki gelişmeler piyasadaki riskleri artırıyor. İhracatçıların tahminlerine göre, dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahili'ndeki limanlara 18 Ekim'de sona eren haftada 37 bin ton kakao ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 55,9 düşüş anlamına geliyor.

Ülkenin kakao üretim kuşağının büyük bölümünde geçen hafta görülen kuru hava koşulları da endişeleri artırdı. Çiftçiler, yağış eksikliğinin gelecek yılki hasat için kakao meyvelerine zarar verebileceğinden kaygı duyuyor.

Şeker fiyatları geriledi: Piyasa yükselişin ardından soluklanıyor

Kahve ve kakao fiyatlarındaki yükselişin aksine şeker fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ham şeker vadeli kontratları libre başına 0,28 sent, yani yüzde 1,3 gerileyerek 20,57 sente indi. Fiyatlar geçen çarşamba günü 21,29 sentle 19 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

Piyasadaki düşüş, Brezilya'da El Niño bağlantılı aşırı yağışların üretimi yavaşlatması ve şeker kamışındaki sakkaroz oranını düşürmesi nedeniyle yaşanan yükselişin ardından gelen bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'daki gelişmeler de şeker piyasasının gündeminde. Hükümetin, 2026/27 arz yılı için etanol üretiminde kullanılacak şekere ayrılan miktarın sıfıra indirilmesi yönünde şirketlere talimat vermesinin ardından Hint şeker şirketlerinin hisseleri geriledi.

Dünyanın en büyük şeker tüketicisi ve ikinci büyük üreticisi olan Hindistan'da bu adımın, iç piyasadaki şeker arzını artırmak ve rekor seviyelerdeki fiyatları hafifletmek amacıyla atıldığı belirtildi.

Beyaz şeker vadeli kontratları ise yüzde 1,5 düşüşle ton başına 546,80 dolara geriledi.

Emtia piyasalarında arz ve hava koşulları belirleyici

Haftanın ilk işlem günündeki fiyat hareketleri, tarımsal emtialarda arz koşullarının ve hava olaylarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Kahvede düşük stoklar ve Brezilya realinin güçlenmesi fiyatları desteklerken, kakaoda Fildişi Sahili'nden gelen düşük sevkiyat verileri öne çıktı. Şeker piyasasında ise önceki yükselişin ardından geri çekilme yaşandı.

Önümüzdeki dönemde kahve ve kakao piyasalarında üretim bölgelerindeki hava koşulları, stokların seyri ve ihracat akışları; şeker piyasasında ise Brezilya üretimi ve Hindistan'ın arz politikası fiyatların yönü açısından yakından izlenecek.