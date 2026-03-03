Kahve fiyatları bir yılda yüzde 24 geriledi: Küresel arz baskısı piyasaları sarsıyor

Küresel emtia piyasasında kahve fiyatları son bir yılın en sert gerilemesini kaydetti. Yıllık bazda yüzde 24’lük düşüşle dikkat çeken kahve, günlük işlemlerde yüzde 1,19 gerileyerek 284 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tablo, tarımsal emtia piyasalarında süregelen dalgalanmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Üretici ülkelerde arz baskısı

Brezilya ve Vietnam gibi dünyanın en büyük kahve üreticisi ülkelerinde yaşanan iklim koşulları, fiyatların yönünü belirleyen en kritik faktör olarak öne çıkıyor. Brezilya’da artan yağışlar üretim tahminlerini yükseltirken, Vietnam’da hasat beklentilerinin güçlü seyretmesi küresel arzı artırıyor. Bu gelişmeler, fiyatların aşağı yönlü baskı altında kalmasına yol açıyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika gibi büyük tüketici bölgelerinde kahve talebi pandemi sonrası toparlanma sürecine girmiş olsa da, mevcut arz fazlası fiyatların yükselmesini engelliyor. Tüketim tarafındaki toparlanmanın orta vadede fiyatlarda denge yaratabileceği öngörülüyor, ancak kısa vadede arz baskısının daha güçlü olduğu görülüyor.

Tarımsal emtiada dalgalı seyir

Kahve fiyatlarındaki sert düşüş, kakao ve pamuk gibi diğer tarımsal emtiada da gözlenen dalgalı seyirle paralellik gösteriyor. Küresel iklim değişikliği, lojistik maliyetler ve üretici ülkelerdeki politik gelişmeler, tarımsal emtia piyasalarının kırılganlığını artırıyor.

Kahve piyasasında önümüzdeki dönemde 280–290 dolar bandında dalgalanma ihtimali öne çıkıyor. Üretim tarafındaki güçlü beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ederken, tüketim artışı ve lojistik maliyetlerdeki olası yükselişin fiyatlarda yeniden denge yaratabileceği değerlendiriliyor.