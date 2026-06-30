Kahve fiyatları Brezilya kaynaklı arz endişeleriyle yönünü yukarı çevirdi

Tarımsal emtia piyasasında arz dengeleri yeniden sıkışırken, kahve fiyatlarında son dönemde görülen gevşeme eğilimi yerini ani bir fiyat artışı döngüsüne bıraktı. Brezilya’daki üretim sahalarını vuran aşırı yağış dalgasının ürün kalitesini düşürebileceği korkusu, küresel kahve stoklarındaki hassasiyeti tırmandırarak vadeli kontratları son haftaların en yüksek grafik bölgelerine ulaştırdı. Taşımacılık maliyetlerindeki artış eğilimiyle birleşen bu tarımsal şok, gıda endeksleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı yeniden canlandırıyor.

Brezilya'daki aşırı yağışlar hasat takvimini sekteye uğrattı

Yılın ilk çeyreğinde küresel kahve piyasalarında tedarik bolluğu yaşanacağı ve toplam rekoltenin %14 artarak 66,7 migration milyon çuvala ulaşacağı tahminleri, fiyatları libre başına 2,49 ABD dolarına kadar çekmişti. Ancak haziran ayının son haftasında Brezilya’nın en büyük arabica kahve üretim merkezlerinde kaydedilen yağış miktarı, tarihsel ortalamaların üzerine çıkarak sahada işleri tamamen tersine çevirdi. Yoğun yağışlar nedeniyle tarlalarda toplama faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi, kısa vadeli fiziki teslimat piyasasında sıkışıklık riskini tetikledi. Bu arz şoku, sert düşüş beklentisiyle kısa pozisyon alan fon yöneticilerini alıma zorlayarak vadeli piyasadaki fiyatlama temposunu hızlandırdı.

Küresel lojistik krizleri ve stok yetersizliği fiyatları besliyor

Fiyatların yukarı yönlü hareketini ivmelendiren tek unsur iklimsel dalgalanmalarla sınırlı kalmıyor. Uluslararası lojistik hatlarındaki deniz taşımacılığı riskleri nedeniyle artan küresel navlun, sigorta ve gübre maliyetleri, kahve ithalatçıları ile kavurma tesisleri üzerindeki finansal yükü tırmandırmaya devam ediyor. Borsalarda sertifikalı arabica kahve stoklarının kritik düzeyde düşük seyretmesi de piyasayı asimetrik şoklara karşı korumasız bırakıyor. Diğer taraftan, hazır kahve üretiminde yoğun olarak değerlendirilen robusta cinsi kahve stoklarının dönemsel olarak toparlanması gıda sanayisine kısmi bir nefes aldırsa da nitelikli arabica kontratlarındaki teknik katılık emtia pazarındaki genel fiyat yükseliş eğilimini destekliyor.