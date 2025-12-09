Kahve fiyatları küresel ölçekte yükseliyor

Küresel kahve fiyatları son aylarda ciddi artış gösterdi. Büyük üretici ülkelerdeki kuraklık ve stok seviyelerindeki düşüş, arzı daraltarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Arabica kahvesi başta olmak üzere çekirdek fiyatları rekor seviyelere ulaştı ve piyasada hareketlilik oluştu.

Üretimde iklim kaynaklı riskler

Brezilya ve Kolombiya gibi kahve üretiminde öne çıkan bölgelerde aşırı sıcaklar ve don riski üretim miktarını olumsuz etkiledi. Bu durum, ham kahve fiyatlarının yükselmesini ve emtia piyasasında oynaklığı artırdı.

Ham kahve fiyatlarındaki yükseliş, lojistik ve işleme maliyetleriyle birleşerek kavrulmuş ve hazır kahveye yansıdı. Market ve zincirlerde fiyatlar artarken, bu etki kademeli olarak hissediliyor.

Talep ve arz dengesi

Küresel kahve talebi de artış gösteriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketim yükselirken, bu durum fiyatların yüksek kalmasına katkı sağlıyor. Arzdaki sınırlamalar ve artan talep, kahve üretiminde stok yönetiminin önemini öne çıkarıyor.

Kahve üretiminde yeni stratejiler ve fiyat baskısı

Önümüzdeki dönemde iklim koşullarında düzelme olmaz veya üretim yeterince planlanamazsa, fiyatların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bazı üretici bölgelerde farklı kahve türleri ve modern üretim yöntemleri ile fiyat baskısının hafifletilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Özetle kahve, yalnızca bir içecek değil; iklim, üretim ve küresel arz-talep dengesiyle doğrudan bağlantılı hassas bir emtia. Fiyatlardaki artış, hem üretici hem de tüketici açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum oluşturuyor.