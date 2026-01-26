Kahve fiyatları tırmanışını sürdürüyor

Emtia piyasasında Robusta türü kahve kilogram fiyatları, üretim maliyetlerindeki artış ve lojistik sıkıntılar nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. Arabica kahve segmentinde sınırlı toparlanma kaydedilse de maliyetler hâlen fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Kahve tedarik zincirindeki daralmalar ve döviz kuru dalgalanmaları, kahve fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye’de zincir kafelerde kahve fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Orta boy Americano 150 lira civarında satılırken, cappuccino ve filtre kahve gibi ürünlerin fiyatları da benzer seviyelerde bulunuyor. Kahve perakendeciliğinde paket kahveler de zamdan etkilenmiş durumda; 1 kilogram kahve çekirdeği yaklaşık 700 lira, Türk kahvesi paketleri ise 80 lira civarında fiyatlanıyor.

Maliyet baskısı kahve fiyatlarını yukarı çekiyor

Kahve maliyetlerini artıran faktörler arasında, üretim giderlerindeki artış kadar nakliye ve depolama maliyetlerindeki yükseliş de bulunuyor. Özellikle ithal kahve tedarikinde yaşanan lojistik darboğazlar, kahve fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurundaki oynaklık ise kahve maliyetlerinin perakende fiyatlara yansımasını hızlandırıyor.

Kahve tüketicileri, yükselen fiyatlar karşısında harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Kahve talebindeki bu değişim, özellikle zincir kafe ve market segmentinde satış hacimlerinde dalgalanma yaratabilecek bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Kahve fiyatlarındaki artış, hem maliyet odaklı hem de piyasa koşullarına bağlı olarak talep davranışını şekillendirmeye devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde kahve fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Kahve tedarik zincirindeki kırılganlık ve maliyet baskısı, fiyatların kısa vadede inişli çıkışlı olmasına yol açabilir. Bu durum, kahve tüketicileri ve perakende sektörü için maliyet yönetimi ve fiyatlama stratejilerini kritik hale getiriyor.