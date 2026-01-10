Kahve fiyatları volatil seyrini sürdürüyor

Küresel emtia piyasasında kahve, son haftalarda belirgin bir volatilite sergiliyor. Latin Amerika’daki üretim bölgelerinde beklenen yağışlar veya kuraklık riskleri, Arabica ve Robusta kontrat fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ve mayıs vadeli kontratlar, spot piyasa ile paralel hareket ederek piyasadaki pozisyonların yönünü belirliyor.

Arz ve talep dinamikleri kahve fiyatlarını şekillendiriyor

Brezilya ve Vietnam gibi önde gelen üreticilerden gelen ihracat hacimleri, kontrat fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktör olarak öne çıkıyor. Artan ihracat ve değişen stok seviyeleri, kontrat primlerini ve spot fiyatlar ile vadeli kontratlar arasındaki spreadleri etkileyerek volatiliteyi artırıyor.

Spot piyasa, vadeli kontratlardaki hareketlere duyarlı şekilde tepki veriyor; kısa vadeli pozisyon alan yatırımcılar için fiyat yönü kritik önem taşıyor.

Nakliye ve enerji maliyetlerindeki değişiklikler, kontrat ve spot piyasadaki fiyat oluşumuna ek baskı yapıyor. Küresel dolar endeksindeki volatilite, kontrat bazlı fiyat hareketlerini etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatların volatilitesini artırıyor.

Talep tarafında ise, ticari alımlar ve tüketici talebindeki değişimler spot ve vadeli fiyatlar arasındaki spreadi şekillendiriyor. Spot fiyatlar, vadeli kontratlarla senkronize hareket ederek piyasanın kısa vadeli risk profilini yansıtıyor.

Önümüzdeki dönemde kahve emtiasında volatil seyrin devam etmesi bekleniyor. Temel belirleyiciler; üretim miktarı, stok seviyesi, iklim koşulları, nakliye ve enerji maliyetleri ile küresel talep. Bu faktörler, hem spot hem vadeli piyasa fiyatlarını ve kontrat bazlı volatiliteyi belirlemeye devam edecek.