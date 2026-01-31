Kahve fiyatları yüksek seviyelerde dalgalanıyor

Londra Borsası'nda Robusta kahve yaklaşık 4.000 dolar/ton, New York borsasında Arabica vadeli işlemleri ise 3,50–3,60 dolar/pound seviyelerinde alıcı buluyor. Fiyatlardaki oynaklık, üretici ülkelerdeki iklim koşulları ve stok seviyelerindeki değişimlerden kaynaklanıyor. Özellikle Brezilya ve Vietnam’daki üretim tahminleri, fiyat trendlerinde kısa vadeli yukarı ve aşağı yönlü hareketlere neden oluyor.

Kuraklık ve döviz kurundaki dalgalanmaları fiyatları etkiliyor

Küresel kahve üretimi artış gösterse de, kuraklık ve iklim riskleri fiyatları zaman zaman yukarı çekiyor. Stok seviyelerindeki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar da emtia fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu durum, kahveye dayalı yatırım araçları ve vadeli işlemlerde aktif olan yatırımcılar için risk yönetimini öncelikli hale getiriyor.

Ekonomistler, 2026 yılında fiyatların yönünü belirleyecek en kritik faktörün arz-talep dengesi olacağını, küresel üretimdeki artışın fiyatlarda dengeleyici bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Buna karşın iklim riskleri ve üretici ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin fiyatlar üzerinde dalgalanmaya yol açması bekleniyor.

Özetle, kahve piyasasında yılın ilk aylarında yüksek fiyatlar korunurken, arz ve talepteki değişimler ile iklim koşulları fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor. Emtia piyasasında kahve, yatırım ve ticaret stratejileri açısından hâlâ dikkatle takip edilen bir gösterge konumunda.