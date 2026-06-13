Kahve fiyatlarında satış baskısı sürüyor: Küresel arz fazlası vadeli kontratları sınırlandırıyor

Küresel tarımsal emtia pazarında kahve fiyatları, ana üretici ülkelerdeki yüksek rekolte beklentileri ve hızlanan hasat dönemi sebebiyle son 18 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Arabica kahve vadeli işlemleri pound başına 253,40 sent seviyesine kadar çekilirken, Robusta kontratları haftalık kapanışını ton başına 3.594 dolardan gerçekleştirdi. Sahadaki üretim artışı ve piyasada beklenen arz fazlası fonların satış pozisyonlarını artırmasına yol açıyor.

Yüksek rekolte tahmini fiyatları baskılıyor

Güney Amerika’da iklim koşullarının elverişli gitmesi ve kurak şartların toplama faaliyetlerini hızlandırması, borsalarda yoğun bir satış baskısı yarattı. Yeni dönem kahve rekoltesinin yüzde 14 artışla 71,9 milyon çuvala ulaşarak tarihi bir rekor kıracağı öngörülüyor. Önümüzdeki sezon dünya genelinde 9,5 milyon çuvallık net bir küresel stok fazlası oluşacağına dair yayımlanan raporlar, vadeli piyasalardaki aşağı yönlü hareketi doğrudan destekliyor.

Fiziki tedarik sıkışıklığı düşüş hızını dengeliyor

Üretim tahminlerindeki bu bolluğa rağmen, spot piyasada anlık teslimatlı nitelikli ürün bulma zorluğu fiyatların serbest düşüşe geçmesini engelliyor. Asyalı üreticilerin düşük fiyatlardan mal satmaya isteksiz davranması, küresel Robusta tedarik zincirini yavaşlattı. Bunun yanı sıra küresel deniz ticaret rotalarındaki lojistik tıkanıklıkların ve konteyner navlun ücretlerindeki yüksek seyrin ithalatçı maliyetlerini yukarı çekmesi, borsalardaki düşüş hızını sınırlandıran en önemli bariyer olmaya devam ediyor.