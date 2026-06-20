Kahve fiyatlarında sert düşüş: Üretim projeksiyonları vadeli kontratları baskılıyor

Brezilya ve Vietnam gibi küresel üretimin omurgasını oluşturan coğrafyalarda yağışların geri dönmesi, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık etkilerini dengeliyor. Zirve noktasından bu yana yaşanan %30'a yakın bu geri çekilme, özellikle toptan hammadde maliyetleri üzerinde rahatlatıcı bir baskı oluşturuyor. Ancak lojistik hatlardaki yapısal aksamalar ve navlun maliyetlerindeki kısmi katılık, vadeli piyasalardaki bu sert düşüşün son tüketici fiyatlarına doğrudan yansımasını geciktiren en temel faktör olarak öne çıkıyor.

Hasat tahminlerindeki artış ve arz fazlası beklentisi

Piyasaların yönünü belirleyen en temel dinamik, üretim tahminlerinin bir önceki sezona kıyasla çift haneli büyüme göstermiş olmasıdır. Güney Amerika pazarından gelen raporlar, Arabica üretimindeki güçlü toparlanmanın etkisiyle toplamda rekor bir hacme ulaşılacağına işaret ediyor. Geçmiş dönemlerde panik alımlarına yol açan iklimsel kuraklık risklerinin yerini düzenli yağış rejimine bırakması, spekülatif fonların kahve piyasalarından kademeli olarak çekilmesini doğrudan tetikledi.

Vadeli kontratlarda teknik seviyeler ve fiyatlama eğilimi

Uluslararası ticaret borsalarında vadeli kontratlar, libre başına 245 dolar ile 265 dolar arasındaki kritik teknik destek bantlarını test etmeye devam ediyor. Bazı finansal kurumlar bu hızlı fiyat düşüşünün ardından piyasada geçici tepki alımlarının gelebileceğini belirtse de, genel trendin aşağı yönlü bir normalleşme sürecine kilitlendiğini vurgu yapıyor. Teknik göstergeler, hammadde fiyatlarının yakın vadede geri çekilme eğilimini koruduğunu ve mevcut hareketin bir 'ayı tuzağı' olmaktan ziyade yapısal bir fiyat düzeltmesi olduğunu tescilliyor.

Lojistik aksamalar ve tüketici enflasyonundaki katılık

Vadeli işlem piyasalarında hammadde bazında yaşanan bu keskin düşüş trendine rağmen, küresel perakende kahve fiyatlarında henüz beklenen indirim dalgası gerçekleşmiş değildir. Uluslararası deniz ticareti rotalarındaki jeopolitik riskler, limanlardaki konteyner krizleri ve yüksek finansman maliyetleri, kavurma tesisleri ile zincir markaların operasyonel giderlerini yüksek tutmaya devam ediyor. Emtia piyasası incelemeleri, borsa fiyatlarındaki bu gerilemenin perakende raflarına ve son tüketiciye yansımasının ancak lojistik kanallardaki normalleşmenin kalıcı hale gelmesiyle mümkün olabileceğini ortaya koyuyor.