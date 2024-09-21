Kahve tarlalarını şiddetli yağışlar vurdu: Fiyatlarda düşüş umudu azaldı

Asya’nın büyük kahve üreticilerinin ihracat dalgası, robusta fiyatlarını 1970'lerden bu yana en yüksek seviyeye çıkaran sert fiyat artışını frenleyecek gibi görünmüyor.

Bloomberg haberine göre, dünyadaki robusta kahve arzının yaklaşık üçte birini Vietnam üretiyor. Bu kahve türü genellikle hazır kahve ve espresso karışımlarında kullanılıyor. Ancak kuraklık ve ardından haftalarca süren şiddetli yağışlar, ekim ayında başlayacak hasat öncesi ülkenin kahve üretimini olumsuz etkiledi.

Kahve Derneği Başkanı Trinh Duc Minh, “Aşırı iklim koşulları ve kahve yetiştiriciliğine ayrılan toprakların azalması, bu sezon Vietnam’da hasadı yüzde 10-15 oranında azaltacak” derken, “Kuraklık, ağaçların daha az kahve çekirdeği üretmesine neden oldu ve çekirdekler de daha küçük. Yağmurlar, çiftçilerin kahve çekirdeklerini toplamasını ve kurutmasını engellerken, aynı zamanda nakliye sorunlarına da yol açacak” diye de ekledi.

Robustada arz açığı büyüyor

Hazır ve "al git" tarzı kahve içeceklerinin artan popülaritesi ile hava koşullarından etkilenen arz, robusta fiyatlarının geçen yıl iki katından fazla artmasına neden olmuştu.

Premium Arabica türüyle neredeyse aynı fiyata çıkan çekirdeklerin fiyatı keskin bir şekilde yükseldi. Büyük kahve tüccarlarından Volcafe, ekim ayında başlayacak 2024/25 sezonunda büyük bir global robusta açığı öngörüyor. Bu, üst üste dördüncü yıllık arz açığı olacak.

Dünya robusta arzının yaklaşık onda birini sağlayan Endonezya’da küresel piyasayı rahatlama beklentisini de hava koşullarından daha çok artan iç talep sınırlayacak.

Endonezya Kahve İhracatçıları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Moelyono Soesilo, bu yıl üretimin 2023'e göre yüzde 14 daha yüksek olacağını söyledi. Ancak yerel tüketimdeki artış nedeniyle ihracatın muhtemelen sabit kalacak.

Son 5 yılda kahve fiyatlarındaki değişim

Uzun vadeli üretim düşüyor

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, gelecek sezon Vietnam’ın kahve üretiminin yüzde 95'inden fazlası robusta olacak.

ABD Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, Vietnam'da kahve yetiştirilen araziler, çiftçilerin son birkaç yılda durian (duryan meyvesi) ve avokado gibi alternatif ürünlere yönelmesi nedeniyle azalmaya devam ediyor. Azalan yeraltı suyu uzun vadeli zorluklar yaratıyor.

ABD Tarım Bakanlığı, haziran ayında, 2024/25 sezonunda Vietnam’ın robusta üretiminde yüzde 1’lik bir düşüş olacağını tahmin etmişti. Ancak bu rakam, 2021/22 sezonuna göre yaklaşık yüzde 9 daha düşük, bu da artan küresel talep ile aynı zamana denk gelen uzun vadeli üretim düşüşünü gösteriyor.

Kahve fiyatları bir süre daha yüksek kalacak gibi görünüyor

Robusta, sıcağa ve hastalıklara Arabica’ya göre daha dayanıklı olduğundan, pazar payını artırmaya devam edecek olarak görünürken, her iki çekirdek de önemli iklim riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu da dünya genelindeki kahve tiryakileri için kötü haber anlamına geliyor. Kahve fiyatları bir süre daha yüksek kalacak gibi görünüyor.

Vietnam’ın kahve üretim bölgesi, ağustos ayında zaten yağışlı havalardan etkileniyordu, ancak 7 Eylül’de ülkenin kuzeyine inen Tayfun Yagi’nin ardından gerçekleşen sağanak yağışlar, kahve tarlalarını daha da etkiledi.

Emtia brokerı StoneX Başkan Yardımcısı Daryl Kryst, “Süregelen yağışlar nedeniyle, genellikle kasım başında başlayan Vietnam sevkiyatları aralık başına veya daha da ileri bir tarihe ertelenecek. Robusta fiyatlarının düşmesini bekliyoruz, ancak bu ancak gelecek yılın başında görülebilir” dedi.