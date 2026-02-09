Kahve vadeli kontratları yüksek seviyelerde işlem görüyor

Şubat 2026 itibarıyla Arabica vadeli kontratları pound başına yaklaşık 300 dolar, Robusta kontratları ise ton başına 3.700 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu rakamlar, geçen yılın rekorlarının biraz altında olsa da uzun dönem ortalamalarının üzerinde bulunuyor.

Stok ve iklim değişimleri kontratları etkiliyor

Fiyat hareketleri, başlıca üretici ülkelerdeki stok durumu ve hava koşullarına bağlı olarak şekilleniyor. Brezilya’daki hasat tahminlerinin olumlu seyretmesi ve Vietnam’daki normal seviyelerdeki yağışlar, kontratların ani yükselişini sınırlıyor. Üretim ve tedarik zincirinde oluşabilecek değişiklikler ise kısa vadeli volatiliteyi canlı tutuyor.

Spot ve vadeli piyasalar arasındaki farklar, piyasanın fiyatlama dinamiklerini etkiliyor. Arabica ve Robusta, spot piyasada vadeli kontrat fiyatlarına yakın seviyelerde işlem görmeye devam ederken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle üretici ülkelerde fiyatları etkiliyor.

Yüksek fiyatlar, üretici ülkelerde gelirleri desteklerken ticari alıcılar ve kahve işleyen firmalar üzerinde maliyet baskısını sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda hava koşulları ve stok seviyelerindeki değişiklikler, kontrat fiyatlarının yönünü belirleyecek başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.