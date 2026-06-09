Kahvede sert fren: Arabica vadelileri son 2 yılın en düşük seviyesinde

Dünya genelinde kahve fiyatlarında son yıllarda yaşanan agresif yükseliş trendi, 2026'nın ilk yarısı itibarıyla yerini sert bir düzeltme hareketine bıraktı. Küresel emtia piyasalarından alınan son verilere göre, özellikle şubat 2025'te zirve noktaya ulaşan Arabica kahve fiyatlarında son aylarda belirgin bir rahatlama dalgası hakim. Bugün itibarıyla piyasada satış baskısı devam ederken, gözler arz tarafındaki rekor tahminlere çevrildi.

Brezilya'dan rekor mahsul beklentisi baskıyı artırıyor

Fiyatlardaki bu hızlı aşağı yönlü hareketin arkasındaki ana gerekçe, dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya'daki olumlu hava koşulları. Kurak geçen uzun bir dönemin ardından tarlalarda işlerin yoluna girmesi, uluslararası tarım raporlarına da yansıdı. Yeni sezon kahve rekoltesinin bir önceki yıla göre %14 artışla 71,9 milyon çuvala ulaşarak tarihi bir rekor kıracağı öngörülüyor.

Aynı zamanda küresel finans kuruluşlarının raporlarında da dünya genelindeki kahve arz fazlası tahmininin 9,5 milyon çuvala yükseltildiği belirtilerek piyasadaki bolluğun altı çiziliyor. Bu arz fazlası beklentisi, vadeli işlemler piyasasında fonların satış pozisyonlarını artırmasına neden oluyor.

Vadeli işlemlerde 18 ayın en düşük seviyeleri

Canlı emtia verilerine göre, New York Ticaret Borsası (ICE) üzerinde işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları son 4 hafta içinde %7,8'in üzerinde değer kaybetti. Fiyatlar son bir yıllık periyotta ise %23'ten fazla gerileyerek 245,90 ABD senti/libre bandına kadar çekildi. Bu rakam, Kasım 2024'ten bu yana görülen en düşük fiyat seviyesi olarak kayıtlara geçiyor.

Piyasalardaki iyimserlik temkinli sürüyor

Küresel borsalardaki bu düşüşün, lojistik ve işleme maliyetlerinin dengelenmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte perakende ve zincir mağaza fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Ancak iklim krizleri ve jeopolitik nakliye riskleri nedeniyle piyasada yeni bir dalgalanma olasılığının tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor. Mevcut veriler, en azından bu yılın geri kalanında yeni bir fiyat artış dalgasının şimdilik ufukta görünmediğini ortaya koyuyor.