Kakao fiyatlarında bir ayın en yüksek seviyesi görüldü

Son aylarda Fildişi Sahili ve Gana ortalamanın altında yağış aldı. Bu durum 2027’nin başından itibaren hasat edilmesi beklenen bir sonraki kakao mahsulünün miktar ve kalitesine yönelik endişeleri artırdı. Yerel kakao çiftçileri gelecek sezon kakao görünümüne temkinli yaklaşıyor.

El Nino’nun güçlenme ihtimali de kakaoda riskleri büyütüyor. Olası El Nino, Batı Afrika’da kakao üretim bölgelerinde daha sıcak ve kurak havaya yol açarken, Ekvador’un da aralarında olduğu Latin Amerika’da kakao tarlaları için şiddetli yağış ve sel riskini artırabilir.

Talep cephesinde gözler öğütme rakamlarında

Arz tarafındaki sıkışıklığa rağmen kakao talebinin ne kadar dirençli olduğu merak ediliyor. Piyasa bu sorunun yanıtı için 15 Ekim'de gelecek Avrupa ve Kuzey Amerika öğütme rakamlarını bekliyor. Çikolata üreticilerinin iştahını gösteren bu veriler, kakao fiyatlarında bir sonraki yönü belirleyecek.