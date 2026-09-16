Kakao fiyatlarında sert düşüş: Yıllık kayıp yüzde 20’ye yaklaştı

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Kakao fiyatları üzerinde artan stokların etkisi görülüyor. ICE depolarındaki kakao stokları yaklaşık 3,42 milyon çuvala yükseldi.

Bu seviyeye ulaşılmasıyla stoklar son iki yılın en yüksek düzeyine çıktı. Öte yandan Fildişi Sahili’nden yapılan kakao sevkiyatlarında da belirgin artış kaydedildi.

Fildişi Sahili’nden kakao sevkiyatında yüzde 18 artış

Fildişi Sahili’nin 13 Eylül itibarıyla gerçekleştirdiği kakao sevkiyatı 2,14 milyon tona ulaştı. Bloomberg verilerine göre bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.

Sevkiyatlardaki yükseliş, kısa vadede kakao arzına ilişkin beklentileri destekledi. Bununla birlikte Batı Afrika’daki üretim koşulları piyasanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Fildişi Sahili’nin kakao sevkiyatı yüzde 18 artışla 2,14 milyon tona çıktı.

Üretimde hava koşulları yakından takip ediliyor

Piyasalarda Batı Afrika’daki aşırı yağışlar, tarım hastalıkları ve plantasyonların durumu izleniyor. 2026-2027 sezonuna ilişkin üretim görünümünün ise henüz netleşmediği belirtiliyor.

Özellikle El Niño kaynaklı hava koşullarının üretim üzerinde risk oluşturabileceği değerlendiriliyor. Fildişi Sahili ve Gana’daki üretimin yanı sıra kuru harmattan rüzgarlarının seyri de yakından takip ediliyor.

Kakao fiyatında yıllık kayıp yüzde 19,95

Kakao fiyatı günlük bazda yüzde 0,37 geriledi. Son bir ayda yüzde 2,59 değer kaybeden kakao, yıllık bazda ise yüzde 19,95 düştü. Kakao vadeli işlemleri ton başına yaklaşık 5 bin 900 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.