Kakao fiyatlarında son iki yılın en sert düşüşü!

Küresel piyasada kakao vadeli işlemleri ton başına 5.200 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Bu sert düşüş, dünyanın önde gelen kakao üreticisi Batı Afrika’dan, özellikle Fildişi Sahili’nden gelen güçlü üretim verileriyle tetiklendi.

Kakao fiyatlarında son iki yılın en sert düşüşü!
Takip Et

Küresel kakao piyasasında vadeli işlem fiyatları ton başına 5.200 dolara kadar inerek son iki yılın en dip seviyesine ulaştı.

Tarım ürünlerinde gümrük vergisi indirimi beklentileri de fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturuyor. Uzmanlar, bu düzenlemelerin ithalat maliyetlerini düşürerek küresel piyasada daha fazla arz yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcılar ve üreticiler için fiyat volatilitesini artırıyor.

Kakao üreticileri, fiyatlardaki sert düşüşten dolayı tedirginlik yaşarken, işleme ve ihracat şirketleri için maliyet avantajı oluşuyor. Fiyatlar düşük seviyelerde seyrederken, bazı şirketler stoklarını artırmayı ve gelecek talebi karşılamayı planlıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda yağış, hasat verimliliği ve politik gelişmelerin kakao fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam edeceğini belirtiyor. Piyasada kısa vadeli dalgalanmaların sürmesi ve yatırımcıların temkinli davranması bekleniyor.

