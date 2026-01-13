Kakao fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor
Kakaonun ton başına fiyatı, geçen seneki rekor hızdaki düşüşün ardından 2025'in sonuna göre yüzde 10'un üzerinde azalış kaydederek 5 bin 400 dolar seviyelerine indi.
Kakao fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor. Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, "Kakao konusunda uzun vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz ve son hareket beklentilerimize oldukça yaklaştırdı. Mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem daha fazla düşüş hem de potansiyel bir toparlanma olasılığı devam ediyor" dedi.