Kakao fiyatlarındaki düşüş durdurulamıyor. Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, "Kakao konusunda uzun vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz ve son hareket beklentilerimize oldukça yaklaştırdı. Mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem daha fazla düşüş hem de potansiyel bir toparlanma olasılığı devam ediyor" dedi.