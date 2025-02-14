Kakao stokları rekor düşük seviyeye geriledi

Financial Times'ın haberine göre, tüccarlar ve çikolata üreticileri, piyasa yıllardır süren kötü küresel hasatla başa çıkmaya çalışırken dünyanın en büyük emtia borsalarındaki düşük kaliteli fazlalıkların çoğunu geri çekti.

Çikolata kıtlığı, çikolata üreticilerinin kar marjlarını sınırladı ve tüketicilere daha küçük barlar ve kakaodan tasarruf eden yeni formülasyonlar sundu.

Wells Fargo'ya göre, ABD'de perakende çikolata fiyatları bu Sevgililer Günü'nde geçen yıla göre beşte bir oranında daha yüksek. Şirket verilerine göre, Intercontinental Exchange'in Londra piyasasındaki stoklar bir yıl önce 100.000 tondan fazla kullanılabilir kakaodan son aylarda yaklaşık 21.000'e düştü.

Emtia komisyoncusu Marex'in tarım eş başkanı Jonathan Parkman, "Bu kesinlikle çok küçük, şimdiye kadar gördüğümüz en küçük miktar. Sistemde hiç gevşeklik yok, size bunu söylüyor: Çok ama çok sıkıyız" dedi.

Parkman, New York'taki bağımsız lisanslı depoların da endişe verici derecede boş göründüğünü sözlerine eklerken, "Toplam stoklar 90.000 ton civarında. Bu, sezonun bu dönemi için inanılmaz derecede düşük bir rakam" dedi.