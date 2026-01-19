Kakao yükseliş, kahve düşüş sinyali veriyor

EVRİM KÜÇÜK

Yılın ilk ayları, emtia piyasalarında alışılmış dengelerin sorgulandığı bir döneme işaret ediyor. Yılbaşından bu yana fiyat hareketleri incelendiğinde, kahvede sınırlı bir yükseliş, kakaoda ise belirgin bir geri çekilme dikkat çekiyor. Ancak teknik göstergeler ve piyasa beklentileri, ilk çeyrekte bu tablonun tersine dönebileceğine işaret ediyor. Kakao fiyatlarında yukarı yönlü bir düzeltme potansiyeli öne çıkarken, kahvede son aylarda görülen yükselişin yerini daha zayıf bir seyre bırakabileceği konuşuluyor.

Kakao fiyatları bu yıl %16 geriledi

Kakao fiyatları, zayıf talep sinyalleri ve Batı Afrika’daki olumlu arz beklentilerinin etkisiyle ton başına 5.000 dolar civarında dengelenmiş durumda. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 gerileyen fiyatlar, kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Özellikle Avrupa’da kakao işleme miktarındaki sert düşüş, talep cephesindeki zayıflığı net biçimde ortaya koyuyor. Avrupa’da dördüncü çeyrekte kakao işleme hacmi geçen yıla göre yüzde 8,3 azalarak 304 bin ton seviyesine indi. Bu, üst üste altıncı düşüş olarak kayda geçti ve piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir daralmaya işaret etti. Küresel kakao tüketiminin önemli bir bölümünü temsil eden Avrupa’daki bu tablo, fiyatlar üzerinde baskı yaratmayı sürdürdü.

Öte yandan arz tarafında daha dengeli bir görünüm oluşuyor. Fildişi Sahili ve Gana başta olmak üzere Batı Afrika’daki ana üretim bölgelerinde hava koşullarının elverişli seyretmesi, şubat ve mart aylarında hasadın artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Üreticiler, kakao ağaçlarının şimdiden çiçeklenmeye başladığına dikkat çekiyor. Bu durum, nisan–eylül dönemindeki ara sezon hasadı için de olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Arabica fiyatları toparlanma eğiliminde

Kahve cephesinde ise tablo daha karmaşık. Arabica kahve vadeli işlemleri, geçen haftaki sert düşüşün ardından toparlanma çabasıyla pound başına yaklaşık 3,55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 1,8 civarında yükselmiş olsa da, bu hareketin kalıcılığı tartışma konusu. Brezilya’daki mahsul koşulları ve küresel risk iştahını etkileyen jeopolitik gelişmeler, fiyatların yönü konusunda karışık sinyaller veriyor.

Brezilya’da üretim görünümü pozitif

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya’da, kritik büyüme döneminde yağışların yeniden başlaması, üretim görünümünü destekliyor. Kuraklık endişelerine rağmen, 2026/27 sezonu için beklentiler güçlü. Safras & Mercado ile StoneX’in tahminleri, yaklaşık 71 milyon çuvallık yüksek bir hasada işaret ediyor. Bu görünüm, orta vadede arz endişelerini azaltırken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Analistler, son dönemde görülen yükselişlerin büyük ölçüde düzeltme niteliği taşıdığına ve kalıcı bir trend değişimi için yeterli zeminin henüz oluşmadığına dikkat çekiyor.

Bu çerçevede teknik göstergeler piyasada ilk çeyrekte kahve ve kakao fiyatlarının farklı yönlere gitmesine hazırlanıyor. Reuters tarafından yapılan teknik analizler, kakao için yukarı yönlü bir tepki ihtimalini, kahve için ise daha zayıf bir seyri öne çıkarıyor.

Kakao: Yeniden 6.800 doların üzerine dönebilir

Kakao fiyatları, son aylardaki sert düşüşün ardından güçlü bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Piyasada 4.843 doların üzerinde istikrar sağlanması teknik görüme göre fiyatların yılın ilk üç ayında 6,831-7,300 dolar/ton aralığına gelebileceğine işaret ediyor. Teknik görünüm, aşağı yönlü ana trendin tamamen sona erdiğini göstermese de, kısa vadede güçlü bir yukarı tepki alanına işaret ediyor. Yukarı hareketin güç kazanması durumunda 7.000–7.300 dolar bandı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, 5.770 doların altına doğru olası bir kırılma ise 4.927 dolara varan satış baskısını yeniden artırabilir.

Kahve: 3 doların altı yeniden gündemde

Kahve fiyatlarında son yükselişlerin ardından zayıflama sinyalleri güçleniyor. Teknik olarak 3,20 dolar seviyesi kritik bir destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde, fiyatların 2,90–2,55 dolar bandına doğru geri çekilme riski bulunuyor. Yukarı yönlü denemelerde ise 3,60 dolar civarı güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Bu bölgenin aşılmadığı senaryoda, mevcut hareketler daha çok geçici toparlanma olarak değerlendiriliyor. Genel eğilim, ilk çeyrekte kahve fiyatlarının baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.