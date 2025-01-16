Kakaoda rekor fiyatlar, çikolata üretimini etkiledi

Avrupa ve Asya'da öğütülen kakao miktarı 2024 yılının son üç ayında son dört yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Çikolatacıların rekor fiyatlar ve düşük stoklarla mücadele etmeleri, işlenen kakao miktarının düşmesinde etkili oldu.

Kakao çekirdeği işleme bir önceki yıla göre Avrupa'da yüzde 5,4, Asya'da ise yüzde 0,5 azaldı.

Her iki bölgede de dördüncü çeyrek öğütme miktarları, Covid-19 karantinaları ve ticaret kesintilerinin çikolata sektörünü vurduğu 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Son veriler, dünyanın en büyük tüketici pazarı olan Avrupa'da tüm yıl öğütme miktarının üst üste ikinci yıl düştüğünü gösterdi. Rakamlar piyasa tarafından uzun süredir talep görünümüne ilişkin bir rehber olarak görülse de arz sıkışıklığının rakamları bozduğuna ilişkin endişeler nedeniyle talebi ne kadar yansıttığını ölçmek zorlaştı.