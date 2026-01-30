Kakaoda sert düşüş: New York’ta fiyatlar 2023'ten bu yana ilk kez 4.000 doların altına indi

Kakao fiyatları son dönemde sert satış baskısı altında kaldı. Londra kakao kontratı çarşamba günü son 2,25 yılın en düşük seviyesini görürken, New York kakao kontratı geçen cuma son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu süreçte New York’ta kakao fiyatı, 2023 yılından bu yana ilk kez ton başına 4.000 doların altına indi.

StoneX, 2025/26 sezonunda küresel kakao piyasasında 287 bin ton, 2026/27 sezonunda ise 267 bin ton arz fazlası oluşacağını öngördü. Uluslararası Kakao Organizasyonu (ICCO) ise küresel kakao stoklarının yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 1,1 milyon tona yükseldiğini bildirdi.

Yüksek çikolata fiyatları talebi zayıflatıyor

Talep tarafındaki endişeler de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüketicilerin yüksek çikolata fiyatları nedeniyle harcamalarını kısması, kakao talebini sınırlıyor. Dünyanın en büyük endüstriyel çikolata üreticisi Barry Callebaut AG, 30 Kasım’da sona eren çeyrekte kakao bölümündeki satış hacminin yüzde 22 düştüğünü açıkladı. Şirket, bu düşüşü zayıf piyasa talebi ve daha yüksek getiri sağlayan segmentlere yönelimle ilişkilendirdi.

Öğütme verileri talep görünümünü teyit ediyor

Öğütme (grinding) verileri de zayıf talebe işaret etti. Avrupa Kakao Birliği, Avrupa’da dördüncü çeyrek kakao öğütme miktarının yıllık bazda yüzde 8,3 düşüşle 304 bin 470 tona gerilediğini açıkladı. Bu seviye, son 12 yılın en zayıf dördüncü çeyrek verisi olarak kayda geçti. Asya’da öğütme miktarı yüzde 4,8 azalarak 197 bin 22 tona inerken, Kuzey Amerika’da ise yalnızca yüzde 0,3 artışla 103 bin 117 ton oldu.

Batı Afrika’da hasat beklentileri güçlü

Batı Afrika’daki elverişli hava koşulları da fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Tropical General Investments Group, Fildişi Sahili ve Gana’da şubat-mart dönemindeki kakao hasadının artmasının beklendiğini bildirdi. Mondelez ise bölgedeki son kakao meyvesi sayımının beş yıllık ortalamanın yüzde 7 üzerinde ve geçen yıla kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğunu açıkladı. Fildişi Sahili’nde ana hasat döneminin başladığı ve çiftçilerin ürün kalitesi konusunda iyimser olduğu ifade edildi.

Düşük fiyatlar sevkiyatları sınırlıyor

Öte yandan düşük fiyatlar, Batı Afrikalı üreticilerin arzı sınırlamasına yol açtı. Fildişi Sahili’nde çiftçilerin mevcut pazarlama yılında limanlara sevk ettiği kakao miktarı 1,20 milyon ton olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 düşüş gösterdi. Fildişi Sahili, dünyanın en büyük kakao üreticisi konumunda bulunuyor.

ICE stokları yükseldi

ABD limanlarında ICE tarafından izlenen kakao stokları, 26 Aralık’ta görülen 10,5 ayın en düşük seviyesinden toparlandı. ICE kakao stokları 1 milyon 775 bin 219 çuvala çıkarak son 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Nijerya arzı destek unsuru olmaya devam ediyor

Dünyanın beşinci büyük kakao üreticisi Nijerya’da arzın daralması ise fiyatlar açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı. Nijerya’nın kasım ayı kakao ihracatı yıllık bazda yüzde 7 düşüşle 35 bin 203 ton oldu. Nijerya Kakao Birliği, 2025/26 sezonunda üretimin yüzde 11 azalarak 305 bin tona gerilemesini bekliyor.

Orta vadede arz tahminleri aşağı çekiliyor

Küresel arz görünümüne ilişkin revizyonlar da yakından izleniyor. ICCO, 2024/25 sezonu için küresel kakao arz fazlası tahminini 142 bin tondan 49 bin tona düşürdü ve üretim tahminini 4,69 milyon tona çekti. Rabobank ise 2025/26 sezonu için küresel arz fazlası tahminini 328 bin tondan 250 bin tona indirdi.

ICCO ayrıca 2023/24 sezonuna ilişkin küresel kakao arz açığını 494 bin ton olarak revize ederken, 2024/25 sezonunda dört yıl aradan sonra yeniden arz fazlası oluşacağını bildirdi.