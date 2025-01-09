Kakaoda talep sıçraması fiyatları rekora yöneltti

Kakao fiyatlarında yeniden yükseliş rekor seviyelere doğru ilerledi.

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Hershey, ICE Futures US platformunda mevcut alım limitinin dokuz katı büyüklüğünde bir pozisyon alabilmek için ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) başvuruda bulundu.

Bloomberg'in haberine göre bu talebin ardından kakao vadelilerinde yüzde 10'a varan yükseliş görüldü. Fiyatlar ton başına yeniden 11 bin dolara dayandı.

Hershey’in hedeflediği bu alım, dünya genelinde vadeli işlemler piyasasında teslim edilebilir tüm sertifikalı kakao stoklarının toplamına yakın büyüklükte.

Şirket, bu hamleyle artan kakao maliyetlerini kontrol altına almayı ve uzun vadede üretim maliyetlerini dengelemeyi amaçlıyor. 2024 yılı boyunca arz açığının baskısı altında neredeyse üç katına çıkan kakao fiyatları, piyasadaki birçok küçük oyuncuyu zor durumda bırakırken, büyük alıcıların bu tür stratejik hamlelerini artırmasına neden oldu.