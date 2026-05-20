Kakaoda tarihi düşüş: Borsada çakılan fiyatlar neden çikolata raflarına yansımıyor?

Küresel emtia piyasasında tarımsal ürünlerin en hırçın oyuncusu olan kakao, ton başına 12 bin 900 dolar seviyesini aşarak test ettiği tüm zamanların rekor zirvesinden çok sert bir geri çekilme yaşadı. Küresel borsalarda meydana gelen yapısal düzeltmenin ardından kakaonun ton fiyatı, hızlı bir değer kaybıyla 3.800 - 4.100 dolar bandına kadar geriledi. Vadeli işlem piyasalarında hammadde fiyatı en tepe noktasına kıyasla %64'ün üzerinde bir düşüş gösterse de, yapısal tedarik krizleri ve küresel gıda devlerinin uzun vadeli maliyet stratejileri nedeniyle tüketicinin doğrudan hissettiği çikolata ve raf enflasyonu etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Rekor seviyelerden keskin dönüş: Borsada fiyatlar neden çöktü?

Geçmiş dönemlerde Batı Afrika'yı kavuran şiddetli kuraklık ve El Nino hava olaylarının etkisini kaybetmesi, üretim bölgelerinde hasat iyimserliğini yeniden artırdı. Dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili'nin dönemsel teslimat tahminlerini 2,2 milyon tona kadar yükseltmesi, borsalarda satış baskısı yaratak fiyatları aşağı çekti.

Çikolata üreticilerinin yüksek hammadde maliyetleri karşısında kar marjlarını korumak için fabrika bazlı öğütme kapasitelerini küresel çapta yaklaşık %27 düşürmesi, borsalardaki aşağı yönlü hareketi derinleştirdi. Diğer yandan Gana gibi büyük üretici ülkelerin, yerel kakao alımlarını fonlamak adına iç tahviller yoluyla 1 milyar dolarlık finansman paketi hazırlaması, tedarik zincirindeki likidite sıkışıklığını bir nebze rahatlattı.

Yapısal riskler masada: Kriz tamamen bitti mi?

Borsadaki bu keskin düşüş, tarımsal krizin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Üretim sahalarından gelen güncel veriler, önümüzdeki süreç için bazı risk faktörlerinin masada kaldığını gösteriyor. Fildişi Sahili'ndeki ana üretim bölgelerinde yağışların son dönemde istikrarsızlaşması, ara sezon mahsullerinin küçük kalması ve kalite kaybı yaşaması riskini doğurdu.

Yılın son çeyreğinde başlayacak yeni ana hasat dönemi öncesinde, ağaçlardaki verimin zayıf kalması geleceğe yönelik rekolte kaygılarını canlı tutuyor. Ayrıca jeopolitik gerilimler ve deniz ticareti hatlarındaki aksamalar, enerji ve nakliye maliyetlerini tetikleyerek gübre fiyatlarını yükseltiyor; bu da üreticinin sürdürülebilir tarım yapmasını zorlaştırıyor.

Borsada düşen kakao neden çikolata etiketlerine yansımıyor?

Hammaddenin ton fiyatı üçte birine inmişken çikolata fiyatlarının neden hala yüksek kaldığı veya 'shrinkflasyon'un neden sürdüğü sorusu doğrudan bu küresel ekonomik mekanizmalara dayanmaktadır. Bu çelişkinin arkasında yatan en temel piyasa dinamiği maliyetlerin zamana yayılmasıdır. Büyük çikolata üreticileri hammadde alım kontratlarını aylar öncesinden, fiyatların 7.000 - 8.000 dolar bandında olduğu yüksek dönemlerden yaptı. Dolayısıyla şu an raflarda duran paketlenmiş market ürünleri, geçmişin yüksek maliyet yükünü taşıyor. Borsadaki düşüşün mağaza etiketlerine yansıması en az 12 aylık bir zaman dilimini bulabiliyor.

Paketlenmiş hazır bir çikolata ürününün toplam maliyetinin yaklaşık %11'ini doğrudan enerji ve lojistik giderleri oluşturuyor. Hammadde ucuzlasa bile tırmanan nakliye, ambalaj ve fabrika işletim maliyetleri fiyatların aşağı inmesini engelliyor. Bunlara ek olarak, uluslararası pazarlarda yürürlüğe giren ormansızlaşmayı önleme yönetmelikleri ve katı tedarik zinciri izlenebilirlik kuralları da şirketlerin operasyonel giderlerinde kalıcı bir taban artışı yaratıyor.