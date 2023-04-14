Karadeniz terminalinden petrol ihracatı yeniden başladı
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 10 Nisan'da gerçekleştirilen planlı bir kesintinin ardından Karadeniz terminalinden petrol sevkiyatına tekrar başlandığını açıkladı.
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Rusya, Kazakistan ve Umman Sultanlığı tarafından 1992'de oluşturulan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), yapılan planlı bir kesintinin ardından Karadeniz terminalinden petrol ihracatına yeniden başladığını açıkladı.
Global petrol akışının yüzde 1'ini yöneten CPC, 10 Nisan'da tekli bağlama noktalarından (SPM) petrol yüklemelerini durdurmuştu. 4 günlük kesintinin ardından bugün yapılan açıkalamaya göre sevkiyat tekrardan başladı.