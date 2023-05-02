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Kazakistan'ın petrol ihracatı geliri yüzde 50 arttı

Artan petrol fiyatlarının etkisiyle Kazakistan'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir yüzde 50 artarak 2022 yılında 46,8 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu (BNS), ham petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte Kazakistan'ın petrol ihracat gelirlerinin 2022'de yüzde 50 arttığını açıkladı.

BNS'nin verilerine göre, Kazakistan'ın petrol ihracat değeri 2021 yılında 31,0 milyar dolar iken, 2022 yılında 46,8 milyar dolara yükseldi.

Bu artış, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle gerçekleşti.

2021 yılında ton başına 473 dolar olan ortalama yıllık petrol ihracat fiyatı, geçen yıl ton başına 720 dolara yükseldi.

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