Kırmızı metalde kritik eşik: Küresel arz darboğazı ve enerji dönüşümü bakırı tetikliyor

Teknoloji dünyasındaki yapay zeka devrimi, bakıra olan ihtiyacı öngörülemeyen bir boyuta ulaştırdı. Yüksek performanslı işlemcilerin çalışması için gereken devasa veri merkezleri, standart yapılara göre çok daha yoğun bir elektrik altyapısı ve soğutma sistemi gerektiriyor. Sektörel raporlar, sadece veri merkezleri ve yapay zeka tabanlı sistemlerin 2030 yılına kadar küresel talebe yıllık yaklaşık 1 milyon ton ek yük getireceğini teyit ediyor. Bu veri, halihazırda zorlanan küresel arz zinciri için yeni bir stres noktası oluşturuyor.

Enerji dönüşümü ve bakır yoğunluğu

Dünya genelinde fosil yakıtlardan uzaklaşma stratejileri, bakırı stratejik bir hammadde haline getirdi. Yenilenebilir enerji sistemleri, geleneksel enerji üretim yöntemlerine göre beş kat daha fazla bakır kullanıyor. Özellikle elektrikli araç pazarındaki büyüme, araç başına kullanılan bakır miktarını ortalama 20 kilogramdan 80 kilogramın üzerine çıkardı. Bu yapısal değişim, bakırı sadece bir sanayi emtiası olmaktan çıkarıp, enerji güvenliğinin temel taşı haline getiriyor.

Talep bu denli artarken, arz tarafında ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Dünyanın en büyük üreticileri olan Şili ve Peru'daki eski madenlerde cevher kalitesi her geçen yıl düşüyor. Aynı miktarda saf bakır elde etmek için daha fazla toprak işlenmesi ve daha yüksek maliyetli operasyonlar yapılması gerekiyor. Yeni bir maden projesinin keşif aşamasından tam kapasite üretime geçmesi ortalama 15 yıl sürdüğü için, piyasadaki arz açığının kısa vadede yeni madenlerle kapatılması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Fiyatlarda 12 bin dolar beklentisi

Londra Metal Borsası (LME) stoklarının tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmesi, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor. 2026 yılı itibarıyla bakırın ton fiyatının 12.000 dolar seviyesini kalıcı bir taban haline getirmesi kaçınılmaz görünüyor. Mevcut tablo, fiyat artışlarının spekülatif bir dalgalanmadan ziyade, tamamen fiziksel arz yetersizliğinden kaynaklandığını teyit ediyor. Stoklardaki her erime, piyasadaki fiyat oynaklığını daha da tetikliyor.

Jeopolitik riskler ve geri dönüşümün sınırları

Bakır arzının belirli coğrafyalarda yoğunlaşması ve işleme kapasitesinin büyük oranda tek bir bölgenin kontrolünde olması, tedarik güvenliğini riske atıyor. Hurda geri dönüşümü sektörü bu açığı kapatmak için kapasite artırsa da, geri dönüştürülmüş bakırın toplam talebin ancak %30'unu karşılayabildiği görülüyor. Bu durum, birincil maden üretimine olan bağımlılığın devam edeceğini ve arz darboğazının önümüzdeki on yılın en büyük ekonomik başlıklarından biri olacağını gösteriyor.