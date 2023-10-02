Kömür fiyatlarına talep baskısı

Piyasa katılımcıları, Avrupa kömür fiyatlarının, doğal gaz piyasasının zayıflaması ve bölgesel talebin yavaşlaması nedeniyle bu hafta baskı altında kalmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, API 2 Kasım vadeli kömür kontratı Ice Futures’ta bugün en son bir önceki kapanışına göre 0,80 USD azalışla 127,15 USD/ton düzeyinden satış yaptı.

API 2 Q1’24 vadeli kömür kontratı ise 1,92 USD azalışla 127,00 USD/ton seviyesinden işlem gerçekleştirdi.

Almanya merkezli bir analist, “Kömür sadece doğal gaz nedeniyle hareket ediyor. Doğal gazın desteği olmasaydı fiyatların çok daha düşük seyredeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Önceki hafta Perşembe günü API 2 aylık vadeli kontrat 129,25 USD/ton seviyesine yaklaşarak son 1 ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi. Ancak kontrat o zamandan bu yana aşağı yönlü hareket ediyor.

Hollanda TTF hub’ı Kasım vadeli kontrat Ice Endex'te en son 1,85 EUR düşüşle 40,01 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.