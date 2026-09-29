Kömürde sıkı arz etkisi: Fiyat 146 doları aştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kömür vadeli işlemleri son bir ayın en düşük seviyelerinden toparlandı ve 145 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Son işlemlerde fiyat ton başına 146 dolar seviyesinde dengelendi.

Aylık bazda artış %3'e yaklaşırken, yıllık yükseliş %36,77'ye ulaştı. Üçüncü çeyrek ortalama tahmini ise 143,90 dolar bandında bulunuyor.

Endonezya ihracatı 5 yılın dibinde

Küresel arz tarafındaki ana baskı Endonezya'dan geldi. Dünyanın en büyük termal kömür ihracatçısı olan ülkenin ağustos ayı sevkiyatları yıllık %23 geriledi. Bu seviye, ağustos ayları için son 5 yılın en düşük ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Düşüşte hükümetin üretim kotaları, politika belirsizlikleri ve güçlü El Niño koşulları etkili oldu.

Doğal gaz krizi kömüre yöneltti

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji dengesini değiştirdi. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar LNG fiyatlarını yukarı çekince elektrik üretiminde kömüre dönüş hızlandı.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Hürmüz kaynaklı blokajın LNG fiyatlarını sıçratması, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avrupa dahil birçok ekonomiyi kömürle üretimi artırmaya itti.

IEA küresel talepte rekor bekliyor

IEA, 2026 Kömür Yıl Ortası Raporu'nda küresel kömür talebinin bu yıl rekor kıracağını öngördü. Ajans talebin %1,2 artışla 8,94 milyar tona çıkmasını bekliyor. Kurum daha önce düşüş öngörmüştü.

Yüksek LNG fiyatları ve enerji güvenliği kaygıları bu revizyonun ana nedeni oldu.

Enerji piyasasında genel yükseliş

Kömürdeki hareket diğer enerji kalemleriyle paralel seyrediyor. Brent petrol 107 doların üzerinde, ABD tipi ham petrol 94 dolar civarında işlem görüyor. Avrupa doğal gaz göstergesi Hollanda TTF kontratı ise 72-73 euro bandında bulunuyor.

Uzun vadeli görünüm

Kömür fiyatları son bir yılda yaklaşık %37 değer kazansa da tarihsel zirvelerin uzağında. 2008-2026 döneminde görülen en yüksek seviye 457,80 dolar, en düşük seviye 48,40 dolar olarak kayıtlarda yer alıyor.