Kritik OPEC+ toplantısının sonucu belli oldu
OPEC+ üretim miktarını 2025 ilk çeyrekte cari seviyede sabit tutacak.
Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, OPEC+ petrol üretimini yeniden canlandırmayı üç ay ertelediğini, ham petrol fiyatlarının yaklaşan arz fazlası karşısında zorlanırken üçüncü kez ertelendiğini söyledi.
OPEC+ bugün yaptığı online toplantıda cari üretim seviyesinin 2025 ilk çeyrekte de devam ettirilmesine karar verdi.
OPEC+ üretimin 2025 ilk çeyrekten sonra Eylül 2026'ya kadar kademeli olarak artırılmasını da kararlaştırdı
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre OPEC+ tek bir varil bile ilave etmese küresel piyasalar 2025 yılında arz fazlası ile karşı karşıya kalacak.