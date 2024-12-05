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Kritik OPEC+ toplantısının sonucu belli oldu

OPEC+ üretim miktarını 2025 ilk çeyrekte cari seviyede sabit tutacak.

Haber Merkezi
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Kritik OPEC+ toplantısının sonucu belli oldu
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Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, OPEC+ petrol üretimini yeniden canlandırmayı üç ay ertelediğini, ham petrol fiyatlarının yaklaşan arz fazlası karşısında zorlanırken üçüncü kez ertelendiğini söyledi.

OPEC+ bugün yaptığı online toplantıda cari üretim seviyesinin 2025 ilk çeyrekte de devam ettirilmesine karar verdi.

OPEC+ üretimin 2025 ilk çeyrekten sonra Eylül 2026'ya kadar kademeli olarak artırılmasını da kararlaştırdı

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre OPEC+ tek bir varil bile ilave etmese küresel piyasalar 2025 yılında arz fazlası ile karşı karşıya kalacak.

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