Kritik OPEC+ toplantısının sonucu belli oldu

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, OPEC+ petrol üretimini yeniden canlandırmayı üç ay ertelediğini, ham petrol fiyatlarının yaklaşan arz fazlası karşısında zorlanırken üçüncü kez ertelendiğini söyledi.

OPEC+ bugün yaptığı online toplantıda cari üretim seviyesinin 2025 ilk çeyrekte de devam ettirilmesine karar verdi.

OPEC+ üretimin 2025 ilk çeyrekten sonra Eylül 2026'ya kadar kademeli olarak artırılmasını da kararlaştırdı

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre OPEC+ tek bir varil bile ilave etmese küresel piyasalar 2025 yılında arz fazlası ile karşı karşıya kalacak.