Küresel alüminyum piyasasında güçlü fiyat beklentisi
CRU, alüminyum fiyatlarının 2027'nin ikinci çeyreğine kadar 4.000 doların üzerinde kalmasını bekliyor.
Danışmanlık şirketi CRU, küresel alüminyum fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreği ile 2027'nin ikinci çeyreği arasında ton başına 4.000 doların üzerinde seyredeceğini öngördü.
CRU Alüminyum Değer Zinciri Başkanı Paul Williams, bu beklentiyi danışmanlık şirketinin salı günü düzenlediği World Aluminium Summit etkinliğinde paylaştı.
LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı son olarak ton başına 3.564 dolar seviyesinde bulunurken, fiyatlar nisan ortasında 3.672 dolarla son dört yılın en yüksek seviyesini görmüştü.